Al Teatro Sociale di Como, l’opera è per tutte le età. Anche per i piccolissimi con Un, due, tre… Turandot!

Opera baby è uno spettacolo musicale e sensoriale per bambini dai 6 ai 36 mesi. L’edizione 2024, la IX, è ispirata a Turandot di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte.

Il debutto nazionale è al Teatro Sociale di Como sabato 16 marzo alle ore 15.30 e 17.00, e domenica 17 marzo alle ore 10.30, 15.30 e 17.00. Poi inizierà la tournèe con le tappe a Milano, Varese, Palermo, Parma e Vicenza.

Un, due, tre… Turandot! è uno spettacolo sensoriale con la drammaturgia musicale di Anna Pedrazzini e la regia di Sara Zanobbio. Si rivolge ai bambini in età prescolare, un’età in cui recenti studi neuro-cognitivi dimostrano che la musica può avere un ruolo fondamentale nella crescita del bambino, delle sue capacità motorie, dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo.



Lo spettacolo con musica dal vivo (della durata di 40 minuti) vede in scena due performer. Il loro compito è di coinvolgere il pubblico in accompagnamenti alla musica e al canto. Il percorso di pedagogia e di avviamento alla musicalità è pensato per gli educatori della primissima infanzia, mentre sono fruibili anche per i genitori l’opuscolo con contenuti didattici speciali e l’area didattica online: letture, giochi, ascolti consigliati.



Per l’acquisto dei biglietti consultare il sito del Teatro Sociale di Como.