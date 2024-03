L’allarme e l’evacuazione di una casa di riposo di Erba con duecento ospiti. L’emergenza, solo simulata, è uno degli scenari dell’esercitazione Extramuro 2024, che coinvolge operatori italiani e svizzeri. L’attività di addestramento proseguirà fino a venerdì nella zona dell’Erbese.

La maxi esercitazione è un progetto pilota di formazione congiunta tra Italia e Confederazione Elvetica, in base agli accordi bilaterali che prevedono la collaborazione tra i due Paesi in caso di emergenze legate a incidenti o calamità naturali. Coinvolti la prefettura di Como, la Regione Lombardia e la milizia della Protezione Civile del Canton Ticino.

In questo contesto, il corso per allievi comandanti di battaglione della milizia di protezione civile – sezione del militare e della protezione della popolazione Cantone Ticino – prevede anche questo campo scuola formativo in Italia, nella zona del lago di Pusiano e nei comuni di Erba, Eupilio, Pusiano e Merone.

Previsti 14 scenari di esercitazione. Oggi, in particolare è stata organizzata un’esercitazione di evacuazione della residenza per anziani Prina di Erba. I vigili del fuoco del comando di Como e gli operatori del 118 hanno testato la risposta in caso di una emergenza rilevante.

Il personale italiano e svizzero opererà in modo riconoscibile con propri mezzi e uniformi, minimizzando l’impatto sulla popolazione.