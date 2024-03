(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Bel tempo, soleggiato e mite con temperature massime che potrebbero arrivare anche a 25°C al sud. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’alta pressione dominerà sull’Italia da oggi portando una fase di piacevole stabilità. "Ma non mancheranno delle insidie", afferma. L’anticiclone africano sarà disturbato, già domani, da un ciclone inglese che causerà un aumento dell’instabilità in Italia nella giornata di sabato. Per la giornata di oggi è previsto il solleone nelle prossime ore con tempo stabile e mite da Nord a Sud. Domani, invece, assisteremo a un temporaneo indebolimento dell’alta pressione che porterà un blando aumento della nuvolosità su Liguria, val Padana e coste tirreniche. E’ prevista pioviggine intorno al Golfo Ligure. Il tempo subirà un deciso ma temporaneo aumento dell’instabilità sabato 16: sono attesi piovaschi veloci al mattino sul Nord-Est e sulle regioni centrali, in seguito verso il settore meridionale peninsulare, specie verso sera. Si tratterà comunque di rapidi momenti di instabilità, mentre sulla Sardegna il vento diventerà teso di Maestrale e spingerà via il temporaneo maltempo. Infine domenica la spinta anticiclonica tornerà prepotente, con un deciso e repentino miglioramento: il sole sarà prevalente al Centro-Nord, qualche addensamento resterà confinato all’estremo Sud con piovaschi specie tra Calabria e Sicilia. Nel dettaglio – Giovedì 14. Al nord: bel tempo e clima mite salvo nebbie in pianura. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo. – Venerdì 15. Al nord: nuvole in aumento, pioviggine in Liguria. Al centro: cielo via via più nuvoloso, piovaschi specie in serata in Toscana. Al sud: bel tempo. – Sabato 16. Al nord: qualche pioggia sul Triveneto. Al centro: piovaschi intermittenti. Al sud: verso sera piogge sugli Appennini. – Tendenza: atmosfera piuttosto stabile da domenica a lunedì, qualche temporale per la Festa del Papà. (ANSA).