I giovani al centro delle proposte di Nova Como. “Non basta attrarre turisti: serve trattenere i talenti”

“I giovani non sono soltanto il futuro della città: sono il suo presente. Como non può limitarsi a parlare dei giovani, ma deve iniziare a costruire politiche insieme ai giovani”. È quanto emerso in occasione del terzo appuntamento del ciclo di incontri “Como Ti Vorrei”, promosso da Nova Como e dedicato proprio ai più giovani.

I giovani al centro del nuovo incontro di Nova Como

Casa, lavoro, mobilità, spazi di aggregazione, ma anche cultura, sport e partecipazione civica: questi i temi al centro della serata organizzata dall’associazione comasca. Una serie di riflessioni, e proposte, per rendere la città più attrattiva e anche a misura di giovani, per spingerli a vivere, studiare, lavorare e costruire il loro futuro in città. Non solo attrarre i turisti, quindi, ma anche “trattenere talenti, energie e competenze – sottolineano da Nova Como – offrendo alle nuove generazioni opportunità concrete di crescita e realizzazione personale”.

Tra le proposte, che nei prossimi mesi saranno al centro di un ulteriore approfondimento, la ricostruzione della Consulta Giovanile cittadina, composta da studenti, universitari, giovani lavoratori, associazioni e realtà del territorio, con funzioni consultive e propositive nei confronti dell’amministrazione comunale. L’invito, inoltre, è a coinvolgere i giovani nei processi decisionali che riguardano mobilità, cultura, ambiente, sport e spazi pubblici. Alcuni dei quali, fanno sapere ancora da Nova Como, andrebbero valorizzati e recuperati, “da destinare ad attività culturali, aggregative e formative per le nuove generazioni”. Infine, si sottolinea la necessità di promuovere “iniziative volte a favorire l’autonomia abitativa e le opportunità lavorative per i giovani del territorio”.

Per l’associazione comasca, “l’esperienza di numerose città italiane dimostra che le Consulte Giovanili funzionano quando rappresentano veri strumenti di partecipazione, ascolto e proposta. Como ha tutte le potenzialità per intraprendere questa strada”. Sono intervenuti all’incontro di venerdì sera, oltre a Vincenzo Falanga e Teresa Minniti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Nova Como, anche Lorenzo Pedretti, segretario provinciale di Azione, Filippo Mandaglio, di Forza Italia Giovani Como, e Alessandro Rossi, segretario circolo Pd Como Convalle.