(ANSA) – ROMA, 15 MAR – "No, non voteremo Domenico Lacerenza. No, per due motivi: per il veto del M5s nei nostri confronti, e poi perchè è stato preso e catapultato" in politica. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda – parlando della scelta del candidato di centrosinistra per le regionali in Basilicata – a Prima di Domani su Rete4. "Non è il suo lavoro", ha aggiunto. "E’ un’ottima persona, ma stiamo parlando di una persona quasi candidata a sua insaputa. Ma per governare una regione bisogna essere preparati". Calenda ha quindi ricordato che "domani sarò in Basilicata, vedrò Pittella, e decideremo cosa fare. Ma non guardiamo" a Lacerenza. (ANSA).