Nessuna sorpresa dalle convocazioni del Como per la partita contro il Pisa che nel sabato di serie B va in scena alle 14 allo stadio Sinigaglia. Le assenze sono quelle annunciate, gli squalificati Strefezza, Vigorito e Abildgaard e i lungodegenti Konè e Baselli. A questo gruppo si è aggiunto anche il portiere Bolchini. La riserva di Semper sarà il giovane e promettente portiere della Primavera Matteo Piombino.

Una partita molto attesa, con i lariani che cercano una pronta riscossa dopo lo stop esterno sul campo della Cremonese. Nella squadra guidata da Osian Roberts e Cesc Fabregas torna a disposizione il bomber Patrick Cutrone. In lista anche Moutir Chajia, che era in dubbio.

L’avversario è da prendere con le pinze: il Pisa di mister Alberto Aquilani è reduce da due vittorie consecutive ed è in zona playoff. Il Como è in lizza per le prime due posizioni della classifica – quelle che regalano la promozione in serie A – ma ha tutta la pressione addosso, inutile negarlo. Gli azzurri non possono più permettersi di perdere colpi.

I cancelli dello stadio Sinigaglia apriranno due ore prima dell’inizio. Il Calcio Como fa sapere che, vista l’ora di pranzo, saranno rinforzati i servizi di bar e di ristorazione.

Un confronto che richiama anche ai fasti del passato: il Como e il Pisa dell’indimenticato presidente Romeo Anconetani, infatti sono state protagoniste in serie A negli anni ‘80, quando le cosiddette provinciali erano in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario.

Lariani che devono approfittare del doppio turno casalingo: dopo il match con il Pisa – che sarà diretto dalla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi – sarà la volta dell’incontro del 1° aprile, lunedì di Pasqua, con il SudTirol, fissato alle 15.