Rivoluzione della sosta a Como: primo atto. Da oggi parcheggiare all’autosilo di via Auguadri costa di più.

Delibera alla mano il 18 marzo segna, infatti, l’entrata in vigore della prima di una serie di novità decise dalla giunta guidata da Alessandro Rapinese. La prima ora nella struttura passerà da 1 euro a 1,50, per due ore si spenderanno 3,50 anziché 2,00. Fino ad arrivare al costo giornaliero di 35 euro a fronte dei 25 passati. Dalle prossime settimane poi arriverà lo stop agli abbonamenti, resteranno attive solo le convezioni previste. Ai titolari di abbonamenti attivi nel mese di aprile 2024 in via Auguadri verrà offerta l’opportunità di accedere a costo agevolato all’autosilo Val Mulini nel quale sarà incluso oltre al parcheggio il trasporto bus per 12 mensilità.

Da fine aprile poi entrerà in vigore l’intero piano della sosta. Verranno eliminati 45 parcheggi residenti che si trovano nelle vie Juvara, Albertolli, Cairoli, Volta e Lungo Lario Trieste. Complessivamente saranno riservati 162 posti auto ai residenti (100 in via Auguadri e 62 nel parcheggio comunale interrato di via Aldo Moro).

Parcheggi a raso, la città divisa in 5 zone (identificate da colori)

Ma stanno per cambiare anche le tariffe dei posti a raso, quelli regolati da parcometri. La città sarà suddivisa in zone identificate da colori: verde, azzurro, blu, arancione e rosso. Le aree della sosta cittadina cambiano a seconda del flusso turistico.

Si parte dalla zona azzurra con 50 centesimi la prima ora e un euro le successive (vi rientrano ad esempio via Anzani, via Leoni, alcuni tratti di via Crispi e zone più periferiche come via Brogeda e piazzale Anna Frank a Ponte Chiasso), fino alla rossa dove la sosta costa due euro l’ora, fanno parte di questa fascia le zone più vicine alla città murata: come viale Varese, via Gallio, viale Lecco fino a via Foscolo, via Rezzonico. Restano anche alcune aree con tariffa giornaliera, di solito utilizzate dai lavoratori, anche se si spenderà di più. Sarà così per tutto l’asse di viale Innocenzo – viale Roosevelt compreso il parcheggio della Santarella passeranno da 3 a 5 euro al giorno e rientrano nella fascia verde. Prevista poi una parte della città – fascia arancione – che prevede costi diversi tra giorni feriali e giorni festivi. Un esempio è tutta la zona attorno allo stadio Sinigaglia. Infine c’è la tariffa blu, un euro all’ora (include molte strade semi centrali come via Mentana, via Giulini, via Torriani, via Milano e XX Settembre).