Pareggio per il Como nella prima delle due amichevoli disputate in questa fase di ritiro in Andalusia. La gara tra i lariani e il Cadice è terminata 1-1. Di fronte agli azzurri una formazione che in questo momento milita nella massima serie spagnola, anche se è in zona retrocessione. Padroni di casa in vantaggio al 22” con Chris Ramos e pareggio dei lariani al 68′, quindi nel secondo tempo, con i l nuovo acquisto Tommaso “Puma” Fumagalli. Alla Ciudad Deportiva i tecnici del Como, Osian Roberts e Cesc Fabregas, hanno fatto scendere in campo quasi tutti i giocatori a disposizione.

Il ritiro nel Sud della Spagna, con base a Marbella, proseguirà fino al 26 marzo. In programma una seconda amichevole, che si svolgerà proprio a Marbella martedì 26 marzo contro il Magpies di Gibilterra.

Non sono in gruppo, per le convocazioni nelle rispettive nazionali, il cipriota Nicholas Ioannou e Matthias Braunöder, capitano dell’Austria Under 21.

I lariani sono reduci dalla vittoria interna con il Pisa per 3-1. La squadra è al quarto posto in classifica con 55 punti alle spalle di Parma (65), Venezia (57) e Cremonese (56). Il 1° aprile il ritorno in campo, al Sinigaglia alle 15, contro il SudTirol. Nell’ultimo turno disputato gli altoatesini hanno battuto per 3-0 la Cremonese.