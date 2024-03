Per il quinto anno consecutivo il gruppo di atleti legati all’associazione “Tra capo e collo”, nata nel 2015 come evoluzione del gruppo multidisciplinare che si occupa dei tumori della testa e del collo all’ospedale Sant’Anna, parteciperà alla Milano Marathon, in programma domenica 7 aprile. Tra gli 8mila partecipanti già registrati, ci saranno anche 138 rappresentanti dell’associazione comasca, tra i quali una cinquantina tra medici e infermieri dipendenti di Asst Lariana.

La staffetta è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a specifici progetti solidali. Il percorso della staffetta – 42,195 km – viene suddiviso in quattro frazioni, ognuna delle quali deve essere corsa da un componente della squadra. Per la stessa causa altri atleti correranno invece la maratona vera e propria.