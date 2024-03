Occupazioni abusive sul Lago di Como, vasta operazione della Guardia di Finanza di Como che ha scoperto oltre 64mila euro di canoni demaniali evasi. I militari delle fiamme gialle hanno individuato occupazioni irregolari di area demaniale per circa 243 mq sulle rive del Lario nel Comune di Como.

Nello specifico, i militari della Stazione Navale Lago di Como hanno rilevato che l’accesso all’area pubblica controllata era stato inibito con la costruzione di un muro. In questo modo l’area era stata annessa alla proprietà privata confinante, in assenza di concessioni in vigore.

L’attività ha consentito di scoprire canoni concessori evasi, per oltre 64mila euro, somme relative alle annualità che vanno dal 2014 al 2024. Sono quindi scattate le sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 51.384 euro. Le somme relative ai canoni evasi, se incamerate, avrebbero permesso al Comune di offrire servizi migliori alla collettività. L’operazione della guardia di finanza è stata svolta nell’ambito dei controlli per la “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di Demanio e patrimonio dello Stato”.