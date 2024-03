Fine settimana senza calcio di serie B. Il torneo è infatti fermo per gli impegni delle nazionali. Pausa utile per tutte le squadre per rifinire la preparazione e poi puntare ai rispettivi obiettivi. Il Como ne ha approfittato per tornare a Marbella, in Andalusia, nel Sud della Spagna, dove era stato all’inizio dell’anno. Azzurri in ritiro fino al prossimo 26 marzo.

Allenamenti e amichevoli a porte chiuse. La prima è già andata in scena. La gara tra i lariani e il Cadice è terminata 1-1. Di fronte al Como una formazione che in questo momento milita nella massima serie spagnola, anche se è in zona retrocessione. Padroni di casa in vantaggio al 22” con Chris Ramos e pareggio dei lariani al 68′, quindi nel secondo tempo, con il nuovo acquisto Tommaso “Puma” Fumagalli.

Alla Ciudad Deportiva i tecnici del Como, Osian Roberts e Cesc Fabregas, hanno fatto scendere in campo quasi tutti i giocatori a disposizione.

In programma una seconda sfida, che si svolgerà proprio a Marbella martedì contro il Magpies di Gibilterra.

In campionato i lariani sono reduci dalla vittoria interna con il Pisa per 3-1. La squadra è al quarto posto in classifica con 55 punti alle spalle di Parma (65), Venezia (57) e Cremonese (56).

Il 1° aprile il ritorno in campo, al Sinigaglia alle 15, contro il SudTirol nel match valido per la 31esima giornata. Nell’ultimo turno disputato gli altoatesini hanno battuto per 3-0 la Cremonese.

La sfida con il SudTirol aprirà la volata finale per la conquista della A. Parma è oggettivamente lanciato verso la promozione, con tre squadre -Venezia, Cremonese e Como – che si contenderanno la seconda piazza, che pure assegnerà un posto nella massima serie 2024-2025. Un terzo posto verrà successivamente deciso dai playoff.

Al termine della regular season mancano otto giornate con un calendario che per tutti non sarà semplice, visto che ogni formazione di B in questo momento lotta per un obiettivo e non ci sono verdetti definitivi.

Il Como, dopo il SudTirol, andrà a Catanzaro e poi tornerà al Sinigaglia contro il Bari. Le successive interlocutrici degli azzurri saranno nell’ordine FeralpiSalò, Sampdoria, Cittadella, Modena e Cosenza.