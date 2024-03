Como. Via le strisce gialle e in arrivo la segnaletica, piazza Perretta diventa è definitivamente pedonale. Tra giugno e luglio scorsi l’inizio degli interventi nella piazza cittadina con l’obiettivo di trasformarla in zona pedonale. A distanza di otto mesi, il cambiamento della piazza, è stato dunque ultimato.

Nei giorni scorsi era stato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, a scandire gli interventi: eliminazione delle strisce gialle che delimitano i parcheggi e poi l’installazione della segnaletica entro il fine settimana.

Stop alla sosta all’interno della piazza, come invece avviene ancora di tanto in tanto. Scatteranno le sanzioni per chi non rispetterà le regole. “Con l’istituzione dell’area pedonale “Perretta” è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore, 24 ore su 24 ogni giorno”, si legge nell’ordinanza della polizia locale di Como.

Nei mesi scorsi la piazza cittadina era stata liberata dalle auto dei residenti – spostate in piazza Roma – per trasformarla definitivamente in zona pedonale.

L’obiettivo dell’amministrazione è ospitare in piazza Perretta eventi, rassegne, bancarelle e mercatini. Nelle scorse settimane i lavori di posa del porfido, ora completati. “Dobbiamo solo attendere i tempi di alcuni fornitori perché la piazza sia completamente pronta”, aveva spiegato il primo cittadino nei giorni scorsi.

Sull’allestimento di Piazza Perretta e sulla presenza di panchine o aree verdi, Rapinese aveva poi annunciato: “Stiamo studiando quelli che possono esser gli arredi. Ci stanno lavorando i nostri architetti e il nostro ufficio. Sicuramente la vogliamo più bella, visto che prima era un brutto parcheggio”.