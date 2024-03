“Un piccolo cantiere ma il più complicato da gestire”, così l’amministrazione comunale ha definito l’intervento di sistemazione delle scale di accesso alla scuola Parini di via Gramsci. L’ingresso della scuola media è sbarrato da due anni. Gli interventi annunciati più volte nel corso dei mesi ad oggi ancora non sono partiti.

“Non so più cosa fare su quella scala – ha spiegato in consiglio comunale il sindaco della città Alessandro Rapinese – Ora abbiamo integrato un’indagine e questo dovrebbe consentire di intervenire”.

Al momento quindi una data certa su quando partiranno i lavori per il rifacimento delle scale di accesso alla struttura ancora manca. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Soprintendenza a dicembre scorso la giunta di Palazzo Cernezzi aveva deliberato il progetto per rifare la scala della scuola. “Il progetto di manutenzione straordinaria del pianerottolo della scuola secondaria di via Gramsci prevede l’attuazione di una serie di opere riguardanti la messa in sicurezza del pianerottolo – si legge nei documenti comunali – la scala d’accesso all’ingresso principale al fabbricato scolastico risulta interdetta all’uso in quanto, da sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici competenti, si sono rilevate instabilità e situazioni di potenziale pericolo per i piani di accesso pedonale”.

L’investimento totale per i lavori ammonta a 14mila 500 euro. L’avvio dei lavori era stato annunciato per la fine del mese di maggio e poi rimandato diverse volte e – come detto – ad oggi manca ancora una data certa di avvio lavori.