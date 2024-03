Novità per il palazzo del ghiaccio di Casate. Ne ha parlato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv. “L’impianto, progettato negli anni Sessanta e consegnato nel 1971 non era mai stato a norma – ha detto il primo cittadino – Abbiamo avuto una riunione della commissione in prefettura e abbiamo passato il primo scoglio dopo 53 anni. Adesso siamo arrivati all’approvazione di un progetto con alcune piccole opere che devono essere fatte in particolare all’impianto elettrico e andremo avanti. Il dirigente del settore ha mappato tutte le esigenze e faremo le cose in modo corretto per rispettare il Codice degli Appalti. Questa procedura è necessaria”.