Alla fine del 2023 vivevano all’estero 813.400 persone di nazionalità svizzera. Rispetto al 2022, il numero è aumentato dell’1,7%, ossia di 13.400 persone. Quasi due terzi degli svizzeri residenti all’estero vivono in Europa e più di un quarto in Francia; tuttavia ce ne sono molte anche negli altri continenti. I dati emergono dai risultati della rilevazione per la statistica degli Svizzeri all‘estero realizzata dall‘Ufficio federale di statistica.

Delle 813.400 elvetici residenti all’estero, 520.700 vivono in Europa (64%). La comunità più grande risiede in Francia (209.300 persone), pari a più di un quarto della popolazione svizzera all’estero, seguita da quella in Germania (99.600), in Italia (52 000), nel Regno Unito (40.200) e in Spagna (26.500). Rispetto al 2022, la popolazione svizzera è aumentata in questi cinque Paesi: la progressione maggiore è stata registrata in Spagna (+2,7%), mentre quella minore in Francia e in Italia (+1,4% in entrambi i casi). Il Portogallo accoglie solo un numero ristretto di persone di nazionalità svizzera (6.900), ma l’incremento registrato nel 2023 è stato il più forte tra tutti i Paesi europei (+13,9%).

Negli altri continenti risiedono circa 292.700 persone di nazionalità svizzera, nello specifico il 16% in America del Nord, il 7% in America latina e Caraibi, il 7% in Asia, il 4% in Oceania e il 2% in Africa.

Tra i Paesi con grandi comunità svizzere, quelli che si distinguono per un’alta quota di elvetici anziani sono la Thailandia (41%), il Portogallo (34%), la Spagna (32%) e il Sudafrica (32%). Tra il 2022 e il 2023, il Portogallo e la Thailandia hanno registrato una crescita particolarmente elevata, rispettivamente +15,6 e +8,2%.

Qui trovi il dettaglio.