(ANSA) – VENEZIA, APR 3 – "Spero che la Camera porti velocemente in aula il provvedimento, e dar modo a noi di dimostrare fino in fondo, con la scrittura di quello che sarà il documento dell’intesa, che coinvolgerà ancora il Parlamento, di quale sia la nostra idea di autonomia, un’idea non barricadera, non rivoluzionaria, non un’idea che va contro l’unità nazionale". Lo ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, in audizione oggi alla Commissione Affari costituzionali della Camera per il disegno di legge sull’autonomia differenziata. "Ma cosa vuole dire – si è chiesto Zaia – unità nazionale? A me risulta che ci sia una Nazione, con la ‘n’ maiuscola, che risponde al nome di Germania, che ha un’autonomia che ci sogniamo. Ha scritto la sua Costituzione in contemporanea con l’Italia, e decise da subito di essere un Paese iper-federalista. Lo volevano anche i nostri Padri costituenti, ma poi il centralismo ha fatto dei danni. La Germania, che è paese di riferimento per l’autonomia in Europa, non è un paese percepito come diroccato, ma come una grande nazione. Dire che si spacca il Paese – ha concluso – vuole dire essere in malafede, o non conoscere il progetto". (ANSA).