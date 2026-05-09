Il Como ottiene la Licenza Uefa 2026-2027. Indicato lo stadio di Reggio Emilia

Come lo scorso anno, il Como fa parte del gruppo di società che hanno ottenuto la licenza Uefa. La società lariana ha indicato come impianto il Mapei Stadium di Reggio Emilia. In questo momento, come è noto, il Sinigaglia non è pronto per le competizioni europee, anche se la volontà è di ottenere l’omologazione per disputare le partite di coppa – qualunque essa sia – sulle rive del Lario. Lo scorso anno il Como aveva indicato lo stadio Friuli di Udine.

L’elenco ufficiale della società che hanno ottenuto la Licenza Uefa



Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/New Balance Arena di Bergamo)



Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Como 1907 S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)

U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona)

A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

Genoa C. & F.C. S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)

S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)

Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)