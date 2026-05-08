Como, la città cambia volto. Grandi gruppi internazionali mettono gli occhi (e i soldi) sul Lario

Paesaggi mozzafiato attirano sempre più turisti e Como si trasforma in un brand di lusso. Piace a chi arriva da fuori e diventa un business di fronte a cui grandi gruppi faticano a restare indifferenti. Como sempre più al centro di grossi investimenti che stravolgono gli equilibri e cambiano il volto di un luogo da cartolina.

Occhi puntati su Como: i soldi dei grandi gruppi internazionali sul capoluogo lariano

E così mentre esplode il business delle barche private e gli interessi economici sono puntati sul primo bacino del lago, anche la città cambia. Resta da capire cosa ne sarà dell’enorme edificio di via Tommaso Grossi, all’incrocio con via Dante, nel cuore di Como. Una struttura enorme, dove un tempo c’erano i bambini, prima con un orfanotrofio e poi con una scuola media e il cui futuro ora è in mano ai privati. Dopo quattro tentativi, Palazzo Cernezzi è riuscito a vendere l’immobile a poco più di 7 milioni e mezzo di euro. Non è ancora dato a sapere chi sia l’acquirente e che ne farà dell’ex orfanotrofio. Magari stupirà la città con un progetto destinato ai comaschi o magari sarà destinato ai turisti. Per il momento c’è una sola certezza: l’investimento dovrà lievitare perché, tra vincoli, tutele e segni del tempo ormai evidenti, la struttura sarà inevitabilmente al centro di un grosso progetto di restyling. Ma per eventuali grandi gruppi internazionali non sarà certo un problema.

Potrebbe essere lo stesso anche per il Politeama, ora abbandonato e in balia del degrado. La prima asta è andata deserta e, dopo aver abbassato il prezzo a 3.247.000 euro, il Comune ora ci riprova. In attesa di sapere quale sarà il destino della seconda asta, è facile immaginare – anche in questo caso – che l’ex cineteatro finirà nel mirino di grandi gruppi internazionali, che mettono sempre più gli occhi (e i soldi) nel capoluogo lariano. Pochi passi più in là, sempre nel cuore di Como, è in vendita anche Palazzo Odescalchi, messo sul mercato dagli attuali proprietari. Dimora storica che è anche uno degli edifici di maggiore pregio in città, recentemente restaurato e sotto tutela monumentale.

Insomma, il Lago di Como cambia volto e il suo futuro è tutto da scrivere, ma la sua vocazione internazionale si fa sempre più evidente. Dove prima era George Clooney ora sono influencer, magnati e grandi gruppi internazionali. Il Lario come luogo in cui vivere un’esperienza sempre più esclusiva. E mentre per l’economia locale l’arrivo di turisti e investitori è quasi una manna, ai residenti comincia a stare stretto. Como vive il suo momento d’oro e intanto cambia pelle.