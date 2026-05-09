Serie A 2026-2027, il Frosinone raggiunge il Venezia

Dopo il Venezia tocca al Frosinone. Tempo di verdetti in serie B con l’ultima giornata della regular season. I laziali si sono confermati al secondo posto alle spalle dei lagunari dopo aver superato per 5-0 in casa il Mantova. Per il Frosinone sarà la quarta partecipazione alla serie A nella sua storia.

La terza formazione, che si aggiungerà a Venezia e Frosinone, uscirà dai playoff. Monza (dove gioca Patrick Cutrone) e Palermo, che hanno terminato rispettivamente al terzo e quarto posto, sono già qualificate direttamente alla semifinale. Inizieranno dai quarti Catanzaro, Modena, lo Juve Stabia di Alessandro Gabrielloni e l’Avellino. Una di queste formazioni nella prossima stagioni sarà tra le avversarie del Como.

Sul fondo della classifica retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Si sfideranno ai playout il SudTirol e il Bari di MorenoLongo, ex allenatore del Como.



Dalla serie C sono già salite Lanerossi Vicenza (guidato dall’ex Como Fabio Gallo), Benevento ed Arezzo.

La quarta uscirà dai playoff. In lizza, tra le altre, anche il Lecco.

Patrick Cutrone (foto Roberto Colombo)

Alessandro Gabrielloni