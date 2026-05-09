Serie A 2026-2027, il Frosinone raggiunge il Venezia

Dopo il Venezia tocca al Frosinone. Tempo di verdetti in serie B con l’ultima giornata della regular season. I laziali si sono confermati al secondo posto alle spalle dei lagunari dopo aver superato per 5-0 in casa il Mantova. Per il Frosinone sarà la quarta partecipazione alla serie A nella sua storia.
La terza formazione, che si aggiungerà a Venezia e Frosinone, uscirà dai playoff. Monza (dove gioca Patrick Cutrone) e Palermo, che hanno terminato rispettivamente al terzo e quarto posto, sono già qualificate direttamente alla semifinale. Inizieranno dai quarti Catanzaro, Modena, lo Juve Stabia di Alessandro Gabrielloni e l’Avellino. Una di queste formazioni nella prossima stagioni sarà tra le avversarie del Como.
Sul fondo della classifica retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Si sfideranno ai playout il SudTirol e il Bari di MorenoLongo, ex allenatore del Como.
Dalla serie C sono già salite Lanerossi Vicenza (guidato dall’ex Como Fabio Gallo), Benevento ed Arezzo.
La quarta uscirà dai playoff. In lizza, tra le altre, anche il Lecco.