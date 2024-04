Un egiziano di 40 anni è l’ennesimo candidato che ha provato a superare con il suggeritore esterno l’esame della patente in motorizzazione a Como. Scoperto dalla guardia di finanza, è stato denunciato. Ha anche rischiato danni all’udito per nascondere l’auricolare nell’orecchio e ha avuto bisogno di un medico per rimuovere l’apparecchio.

La pattuglia della guardia di finanza è intervenuta in via Tentorio per la segnalazione di un candidato in atteggiamento sospetto. I militari delle fiamme gialle hanno accertato che il 40enne era collegato con un suggeritore esterno con un trasmettitore e un auricolare senza fili nascosti nel giubbotto e una microcamera per mostrare le domande. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per rimuovere l’auricolare.