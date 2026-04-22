Variante della Tremezzina, il ministro Salvini: “Non lasceremo i lavori a metà”

“Ci sono dei maggiori costi, evidentemente c’è un problema di smaltimento dei rifiuti, però posso garantire che sicuramente non lasceremo i lavori a metà”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul cantiere della variante della Tremezzina. Il vicepremier è intervenuto sul tema, sollecitato da Etv, a margine dell’evento “Italia Insieme” sul turismo accessibile organizzato alla Stazione Leopolda di Firenze e voluto dal ministro comasco per le Disabilità Alessandra Locatelli. “E’ la prima telefonata che faccio quotidianamente all’amministratore delegato di Anas” ha aggiunto Salvini ai microfoni dei cronisti. “A breve, quando dico a breve dico entro il mese di maggio – ha concluso – tornerò tra Como e Lecco per nuove novità positive sulla flotta della Navigazione Laghi”.