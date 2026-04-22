L’omaggio di Como ai “Tre Angeli del Bene”: venerdì la posa di una targa commemorativa a Ponte Chiasso

Como rende omaggio ai “Tre Angeli del Bene” di Ponte Chiasso Giuseppina Panzica, Giovanni Gavino Tolis e il maresciallo Paolo Boetti, che, durante la Seconda Guerra Mondiale, aiutarono tanti ebrei e perseguitati politici a varcare il confine. Venerdì è prevista la posa di una targa commemorativa in un luogo simbolico, l’edificio della Dogana di Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera.

Per la cerimonia, sono previste alcune limitazioni viabilistiche. Dalle 8 alle 11 in piazza XXIV Maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su tutti gli stalli. Dalle 9.20 alle 10.30 è disposta la sospensione della circolazione in via Bellinzona, nel tratto compreso tra piazzale Anna Frank e piazza XXIV Maggio. Infine, dalle 9 alle 13, divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di piazzale Giardini Maggiolini.