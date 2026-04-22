Opere non autorizzate e lavoratori in nero, multe per 52mila euro al ristorante

Multe per 52mila euro e sospensione temporanea dell’attività. E’ il risultato di un controllo degli agenti della polizia locale di Como in un ristorante di via Mentana recentemente ristrutturato dopo un cambio di gestione. Le verifiche hanno permesso di accertare la realizzazione di opere edili riconducibili a manutenzione straordinaria effettuati senza le necessarie autorizzazioni. Nei locali sono stati inoltre individuati due lavoratori in nero.

Gli agenti della polizia locale hanno riscontrato irregolarità sia sotto il profilo edilizio sia in materia di lavoro e le attività sono state temporaneamente sospese.

In collaborazione con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e con l’ispettorato territoriale del lavoro sono stati completati tutti gli accertamenti e stabilite le sanzioni, per un totale di 52mila euro. Denunciato il responsabile dell’attività.