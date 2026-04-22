Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, le iniziative dell’Asst Lariana tra incontri e Open Day

Da domani al 30 aprile ricorre la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Asst Lariana propone diverse iniziative per promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai servizi vaccinali sul territorio.

Martedì 28 aprile, dalle 15 alle 17 nella Sala Teresa Rimoldi della Casa di Comunità Napoleona di Como è in programma l’incontro “Vaccinazioni pediatriche: dubbi, domande, risposte”, un approfondimento completo sulle vaccinazioni raccomandate a partire dai due mesi di vita, con esperti a disposizione per chiarire dubbi e fornire indicazioni aggiornate.

Si parlerà in particolare di quello che prevede il calendario vaccinale, della sicurezza dei vaccini, della somministrazione contemporanea di più vaccini e dei richiami vaccinali.

Mercoledì 29 aprile spazio alle vaccinazioni per gli over 65 con un Open day in programma dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15 sempre alla Casa di Comunità di via Napoleona. Saranno offerte gratuitamente le vaccinazioni anti Herpes Zoster, anti pneumococcica e anti tetanica.

Accanto agli appuntamenti aperti al pubblico, la settimana prevede attività dedicate a target specifici. Tra queste, due giornate di vaccinazioni HPV e Meningococco all’Istituto Superiore Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como, con presentazioni alle classi e successive sessioni vaccinali per gli studenti maggiorenni aderenti e vaccinazioni Herpes Zoster e Pneumococco per gli over 65 alla Casa di Comunità di Olgiate Comasco, dedicate ai cittadini contattati dal Centro Vaccinale.