Un altro sabato nero per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A9. Oltre ai lavori in corso in galleria e ai consueti disagi registrati tra Como centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera si è aggiunto a metà mattinata un veicolo in avaria tra Chiasso e Como Centro in direzione Lainate e, prima ancora, un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per le sei persone coinvolte (tra cui tre ragazzini tra i 10 e i 15 anni) nella galleria Villa Maria in direzione Milano. Code e rallentamenti conditi da una buona dose di pazienza.



E non è andata meglio proseguendo in direzione Lainate per un incidente tra Uboldo e il bivio tra A9 e A8 dove la colonna di mezzi è arrivata a 3 chilometri. Per chi proviene da Como l’uscita consigliata è Origgio. Coda di 4 chilometri invece in direzione Milano. Il fine settimana di bel tempo ha certamente spinto molti ad approfittarne – dopo il weekend di pasqua funestato da piogge e vento – per organizzare una gita fuori porta, ma un maggior numero di veicoli in circolazione porta inevitabili conseguenze sulla viabilità.