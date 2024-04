Mattinata di caos per la viabilità in città a Como. La causa: due incidenti stradali che hanno creato code e pesanti ripercussioni al traffico, soprattutto in entrata a Como. Il primo incidente è avvenuto poco prima delle 8 (7.45), in via Napoleona, nella direzione a scendere verso la città. Coinvolti due mezzi – un’auto e una moto – e quattro persone, tra le quali un quindicenne. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo serio.

Alle 8.47 un altro incidente a poca distanza, in via Pasquale Paoli. Anche in questo caso sono coinvolti die metti, un’auto e una moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino, con lunghe code già a partire da via Varesina, via Paoli. Rallentamenti e traffico bloccato anche a Muggiò. Sul luogo è presente la polizia locale di Como per le operazioni legate alla viabilità.