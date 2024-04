(ANSA) – ROMA, 22 APR – Tra le riforme essenziali che aspettano l’Unione europea ci sono certamente "le modalità del processo decisionale, perchè i problemi in questo mondo si presentano velocemente e richiedono risposte tempestive: l’Unione europea non è in questa condizione, non è in condizione di assumere risposte tempestive perchè i problemi non aspettano" i tempi di questa Europa. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Brdo in occasione dei 20 anni dell’entrata della Slovenia nell’Unione europea. (ANSA).