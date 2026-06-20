Incendio a Montano Lucino, il sindaco rassicura: “Nessun pericolo per la salute”

Dopo il vasto incendio che si è sviluppato ieri al negozio di abbigliamento Max Factory in i via Valtellina a Montano Lucino anche oggi l’edificio è stato monitorato da una squadra dei vigili del fuoco.

Il sindaco del paese Silvio Aiello sui social ha voluto ulteriormente rassicurare i cittadini. “Confermo che ATS, valutati i rilevamenti di Arpa, ha ufficialmente comunicato che non si evidenziano possibili situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone”.

“La situazione è tranquilla – ha aggiunto – i danni all’edificio sono molti ed è stata emessa un’apposita ordinanza, ma fortunatamente il grande respiro di sollievo di ieri è stata la certezza che non fossero coinvolte persone”. Infine il primo cittadino ha pubblicamente ringraziato chi ieri si è adoperato nella gestione dell’intervento e chi ha portato acqua e panini per rifocillare chi era da ore era sul campo.

Proseguiranno nei prossimi giorni i sopralluoghi delle autorità per ricostruire esattamente le cause. La prima ipotesi è che il rogo sia partito dal tetto dove è presente sia l’impianto fotovoltaico sia i condizionatori.