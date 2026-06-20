La visita di Papa Leone XIV a Pavia, Fontana: “Una giornata destinata a rimanere nella memoria”

Oggi la visita di Papa Leone XIV a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano. Il Pontefice ha incontrato anche il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Una giornata destinata a rimanere nella memoria della Lombardia. – ha commentato il governatore Fontana – Migliaia di persone hanno accolto il Santo Padre con affetto, partecipazione e profonda emozione, testimoniando il forte legame che unisce le nostre comunità ai valori della fede, della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo. Particolarmente significativa – ha proseguito Fontana – è stata la scelta del Papa di incontrare i pazienti, i medici, i ricercatori e il personale del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Un luogo che rappresenta una delle massime espressioni dell’eccellenza sanitaria e scientifica italiana e che ogni giorno mette innovazione, ricerca e competenza al servizio della persona. La vicinanza espressa dal Santo Padre a chi soffre e a chi si prende cura degli altri è un messaggio di straordinaria forza umana che condividiamo pienamente”.

“Di grande valore spirituale – ha continuato il governatore – la tappa nei luoghi di Sant’Agostino, figura che continua a parlare al nostro tempo attraverso il richiamo alla ricerca della verità, al dialogo e alla costruzione di una comunità fondata sul rispetto reciproco. Pavia custodisce un patrimonio spirituale e culturale di valore universale e la visita del Pontefice ne ha ulteriormente rafforzato il significato”.