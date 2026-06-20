Elezioni Como 2027, Futuro Nazionale di Vannacci ci sarà. Ferrazzi: “Ci presenteremo”

Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, cresce, secondo gli ultimi sondaggi supera la Lega, e guarda ai prossimi appuntamenti elettorali con grande attenzione. Dalle politiche alle amministrative l’obiettivo è chiaro: esserci e contare. Nel 2027 si voterà anche a Como e mentre centrodestra e centrosinistra ancora non hanno ancora sciolto la riserva per la sfida al sindaco uscente, Alessandro Rapinese, che dal canto suo ha già annunciato la sua ricandidatura, Futuro Nazionale sembra avere le idee chiare come spiegato ieri sera durante la trasmissione di Etv, Nessun Dorma dal consigliere regionale ed esponente del partito, Luca Ferrazzi.

Alla domanda precisa del direttore Andrea Bambace: “Avrete un candidato?” la risposta di Ferrazzi è stata in sintesi: “Immagino di sì. La nostra volontà è questa, se ci sarà la possibilità di dialogo con il centrodestra sui programmi delle città ci saremo e ragioneremo insieme. Se le nostre idee saranno prese in esame avremo, credo, la totale disponibilità a stare insieme ma in qualunque caso ci saremo. Se non si troverà convergenza ci presenteremo e sarà più facile poi andare a parlarci al ballottaggio nei comuni sopra i 15mila abitanti”.