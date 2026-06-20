Il figlio 20enne aggredisce e minaccia di morte il padre per i soldi. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un 20enne, residente ad Alzate Brianza, per tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di un 51enne per una violenta lite in ambito familiare tra lui e il figlio arrestato. Da quanto ricostruito il ragazzo pretendeva con insistenza somme di denaro arrivando anche ad aggredirlo fisicamente e a minacciarlo di morte con un coltello da cucina e di dare alle fiamme l’abitazione.

I militari in un borsello del 20enne hanno trovato oltre 70 grammi di hashish e 6 di cocaina, oltre a 120 euro in contanti. Tutto sequestrato. L’arrestato è stato trasferito al carcere di Como.