(ANSA) – PALERMO, 29 APR – "Abbiamo raggiunto le firme necessarie a presentare il simbolo di "Pace Terra Dignità" alle europee. Il numero minimo di 15 mila sottoscrizioni per potersi presentare nella circoscrizione Isole è stato raggiunto. Così come le 75 mila in tutto il territorio nazionale. Stiamo proseguendo in queste ore la raccolta firme per raggiungere un margine che ci dia la massima sicurezza per essere presenti il prossimo 8 e 9 giugno per le elezioni europee". Lo ha detto a Palermo Michele Santoro. (ANSA).