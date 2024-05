Maltempo a Como, disagi questa mattina a causa delle forti piogge al parcheggio dei dipendenti dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, che fin dalle prime ore del mattino si è allagato per le abbondanti precipitazioni creando gravi difficoltà per gli utenti. Notevoli disagi anche sul fronte viabilistico per le code che si sono create proprio a causa dell’inagibilità di parte del parcheggio.

A denunciare la situazione di disagio per utenti e lavoratori dell’ospedale sono le Rappresentanze sindacali unitarie del Sant’Anna, che attraverso una nota chiedono l’intervento della direzione dell’Asst Lariana. “A causa delle forti precipitazioni atmosferiche, il parcheggio è stato interessato da un allagamento significativo. Questo evento ha reso impraticabile una parte considerevole dell’area di sosta, rendendo impossibile per i dipendenti utilizzare in sicurezza il parcheggio. Addirittura, in alcuni punti, si sono accumulati fino a 10 centimetri d’acqua, creando una situazione di estrema criticità e mettendo a rischio la sicurezza delle persone e dei veicoli”, si legge nota a firma del coordinatore RSU della ASST Lariana Alessandro Micello, che aggiunge: “E’ necessario intervenire con urgenza per risolvere le problematiche legate alla disponibilità di parcheggi, alla gestione delle acque meteoriche e al ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree di sosta, al fine di garantire un ambiente sicuro e funzionale per il personale e gli utenti dell’ASST Lariana”.