Secondo atto in Veneto per il Trofeo Italiano Rally, il campionato di cui fa parte anche il Trofeo Aci Como-Villa d’Este, in calendario i prossimi 12 e 13 ottobre, a chiusura della stagione. I protagonisti della serie di tricolore si sono dati battaglia al Rally Marca Trevigiana. Dopo un percorso di 266 chilometri e sette prove speciali, per un totale di 88 chilometri di tratti cronometrati, a vincere sono stati il piemontese Corrado Pinzano e il comasco Mauro Turati, su Volkswagen Polo.

Dietro a Pinzano si sono piazzati al secondo posto, dopo una gara alla ricerca di feeling con la nuova Skoda Fabia RS, Giuseppe Testa in coppia con Gino Abatecola, vincitori del primo round stagionale a Cassino. Il molisano Testa, grazie alla vittoria del primo appuntamento, che assegnava punteggio a coefficiente maggiorato, rimane comunque ancora in testa al Trofeo. Al terzo posto i varesini Simone Miele con le note di Roberto Mometti (Skoda Fabia).

Nella classifica finale, Mauro Turati a parte, i migliori comaschi sono stati Marco Silva e Chiara Brambilla, su Skoda Fabia, che si sono piazzati noni assoluti. Silva, con 11 punti, è al sesto posto nella classifica generale guidata, come detto, da Testa, con 34,5 punti davanti a Pinzano (33) e Miele (22). Lo stesso Silva – vincitore di questo campionato nel 2007, in coppia con Gianni Pinna – comanda la graduatoria riservata ai piloti Over 55.

Sempre a Treviso sono stati invece costretti al ritiro gli altri comaschi Pietro Porro e Alberto Contini (su Hyundai i20), per una uscita di strada nella quarta prova speciale. In quel momento occupavano il 16esimo posto assoluto.

Il prossimo appuntamento con il Trofeo Italiano Rally è fissato per il 24 e 25 maggio in Puglia, con il Rally del Salento.