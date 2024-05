Grave incidente nella serata di ieri durante i festeggiamenti per la promozione del Como in serie A. Un uomo di 51 anni è stato soccorso dopo essere caduto, probabilmente in seguito a un malore, in via Sant’Elia, a pochi passi dallo stadio Sinigaglia.

I sanitari del 118 presenti sul posto con un’ambulanza della Croce rosse gli hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato in codice rosso, dunque in gravi condizioni, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’uomo si trova in Rianimazione in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.