Sono disperate le condizioni del bambino di 11 anni coinvolto ieri nell’incidente sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, tra Lomazzo e Fino Mornasco. E’ ricoverato all’ospedale di Bergamo ed è purtroppo in fin di vita. Grave anche la mamma, ricoverata al Sant’Anna in prognosi riservata. Sotto shock ma non hanno riportato gravi traumi invece la sorella di 16 anni e il papà del piccolo.

Gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. La famiglia del bambino, originaria della Moldavia ma con passaporto romeno e residente in Belgio, era diretta in Svizzera. L’11enne era seduto dietro al papà, che era alla guida. Dopo lo svincolo di Fino Mornasco l’uomo, forse rendendosi conto di aver sbagliato strada, avrebbe fatto inversione di marcia. La vettura che viaggiava nella stessa direzione, sulla corsia di sorpasso, una Honda con a bordo una coppia di comaschi, si sarebbe trovata l’auto straniera davanti e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Il bambino era in arresto cardiocircolatorio all’arrivo dei soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione e lo hanno poi trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono purtroppo disperate. Proseguono intanto gli accertamenti della stradale di Busto Arsizio, coordinati dal sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro.