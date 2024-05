Un giovane in codice rosso – quindi in pericolo di vita – all’ospedale di Monza dopo un incidente avvenuto nella notte a Merone. L’intervento dei soccorritori alle 4.20 in via Manzoni per il ribaltamento di un’auto con a bordo cinque ragazzi, tutti ventenni. Uno di loro, come detto, ha riportato conseguenze molto gravi ed è stato portato con l’elisoccorso al San Gerardo di Monza. Per gli altri, ferite meno gravi, con cure nei nosocomi della zona.