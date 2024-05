(ANSA) – ROMA, 24 MAG – Sarà un weekend, quello che si apre domani, caratterizzato dall’instabilità, in particolare sabato, mentre domenica è previsto un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, nelle prossime ore avremo ancora frequenti acquazzoni, specie nel pomeriggio, dapprima al nord e poi anche al centrosud. Sono attesi temporali sin dal mattino al nordest, qualche piovasco anche in Liguria poi dal pomeriggio, a causa dell’aumento dell’instabilità termica, avremo temporali a macchia di leopardo su buona parte del nord. Al centrosud le temperature aumenteranno leggermente e il tempo sarà in prevalenza stabile. Le massime toccheranno i 30 gradi al sud, altrove saranno nella media del periodo. Domani un nuovo fronte instabile interesserà gran parte dell’Italia: "i temporali – spiega Sanò – bagneranno il nord al mattino e il centrosud specie dal pomeriggio, ma in sintesi vivremo un’altra giornata capricciosa: usciremo con il sole e resteremo sorpresi dal fiorire di veloci temporali". Domenica al centronord prevarranno le schiarite e il tempo sarà buono, salvo isolati rovesci sul fianco adriatico; al sud troveremo invece qualche acquazzone in più specie nel pomeriggio a ridosso degli Appennini, ma anche qua il tempo è previsto in miglioramento. Dalla prossima settimana, infatti, l’anticiclone sarà più forte: lunedì sono attesi dei temporali solo sulle Alpi e tra Basilicata e Puglia, martedì un po’ più sparsi al centronord e da mercoledì sulla fascia adriatica. Nel dettaglio: – Venerdì 24. Al nord: tempo spiccatamente instabile, non mancheranno rovesci. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato e più caldo. – Sabato 25. Al nord: instabile con brevi rovesci anche in pianura. Al centro: temporali sulle Adriatiche. Al sud: rovesci sparsi in arrivo, specie sui monti. – Domenica 26. Al nord: bel tempo e clima caldo. Al centro: soleggiato. Al sud: piogge sparse poi migliora. – Tendenza: prossima settimana con altri temporali. (ANSA).