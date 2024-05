Cantù vince a Udine e conquista la finale dei playoff, dove si giocherà per la serie A. Gara 4 finisce all’overtime dopo il risultato di parità al termine della quarta frazione. Ai supplementari i brianzoli combattono fino all’ultimo e conquistano il successo del definitivo 3-1 che vale il passaggio del turno. Il punteggio finale è di 89-92. La squadra di coach Devis Cagnardi si giocherà il ritorno in serie A contro Trieste.

Brianzoli decisi a chiudere la serie e riscattare la sconfitta in Gara 3. Cantù in vantaggio dall’inizio, si porta fino a +9 prima del recupero di Udine. Il primo quarto si chiude 20-22. Padroni di casa decisi a recuperare nel secondo quarto, ma i biancoblù mantengono il controllo e arrivano all’intervallo sul 35-45.

Udine prova a tornare in partita, ma sulla sirena del terzo quarto il punteggio sorride ancora a Cantù, 56-60. I padroni di casa combattono fino all’ultimo secondo e riescono a conquistare i supplementari.

All’overtime Cantù resta concentrata sull’obiettivo e conquista l’accesso alla finale al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo secondo con il punteggio finale di 89-92.

“Siamo molto felici. Siamo in finale, dove volevamo essere – commenta coach Devis Cagnardi – Dal punto di vista tecnico non mi va di commentare la partita, se non che abbiamo avuto un ottimo approccio e siamo scappati molto bene dopo due quarti giocati veramente bene. Nel terzo quarto invece i nostri avversari hanno reagito. L’abbiamo vinta, poi persa, poi ri-vinta. È stata una partita davvero difficile, perché all’interno della gara ci sono stati dei momenti emotivi che avrebbero potuto chiuderla sia a favore nostro, che loro. Questo non è successo perché oggi siamo stati una squadra molto coesa. Ringrazio i miei giocatori perché hanno fatto uno sforzo incredibile per portarla a casa. Non volevamo andare a gara 5 e riuscire ad avere una settimana per affrontare le finali”.

“Faccio i complimenti a Udine come società, come squadra, come staff tecnico e come pubblico – aggiunge – L’abbiamo vinta per noi, per tutta la stagione che abbiamo fatto, non è stata semplice ma il lavoro non è finito e vogliamo essere determinati per fare nostro questo campionato. Oggi abbiamo vinto anche per i nostri tifosi che non era presenti. Ci hanno sempre accompagnato in ogni dove, anche nelle trasferte più difficili e nei turni infrasettimanali. È giusto dedicare questa vittoria anche a loro. E dedico questo raggiungimento delle finali alla mia società”.