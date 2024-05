(ANSA) – BRINDISI, 29 MAG – Sono al momento cinque le iniziative programmate in provincia di Brindisi dal 31 maggio al 15 giugno organizzate dal ‘Tavolo di Coordinamento NoG7 Puglia’, che raggruppa a livello nazionale associazioni, movimenti, sindacati di base, singoli cittadini. Si tratta di iniziative di protesta legate alle tematiche che saranno in discussione nel vertice tra i 7 grandi della Terra in programma a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano, dal 13 al 15 giugno prossimi. Il 31 maggio alle 18 a Brindisi, informano dal coordinamento, ci sarà un’ iniziativa "contro le guerre per l’arrivo della portaerei Trieste a Costa Morena". Due gli appuntamenti per il 13 giugno a Brindisi: oltre ad una conferenza internazionale su ‘Energie cambiamento climatico: le lotte’, ci sarà la ‘ControCena del G7 dei Poveri’. Sarà una manifestazione non solo simbolica a partire dalle 20 in piazza Vittoria a poche centinaia di metri dal Castello Svevo di Brindisi dove è in programma per quella data la cena ufficiale del G7 alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 14 giugno nel nord Brindisino, a Costa Merlata, ci sarà l’Ostuni Climate Camp’ con dibattiti su "guerre, riarmo, migrazioni ed energie" organizzato dalla Campagna nazionale Fuori dal Fossile. Nell’ultimo giorno del vertice mondiale, il 15 giugno, a Fasano a partire dalle 15 ci sarà la manifestazione unitaria contro il G7. (ANSA).