Raccolta differenziata di qualità, arriva il bollino per gli errati conferimenti dei rifiuti. Nel caso in cui il rifiuto esposto non risulti conforme non verrà ritirato e sarà applicato un adesivo per segnalare al cittadino la non conformità. Al terzo errore scatterà la sanzione.

Nei prossimi giorni gli operatori di Aprica, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città, inizieranno ad apporre i cosiddetti “bollini”, adesivi bianchi e azzurri sui contenitori e sui sacchetti con anomalie, per avvisare il cittadino che deve modificare il conferimento.

Nel primo quadrimestre del 2024 la raccolta differenziata nel Comune di Como ha superato il 73%. I risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti urbani sono stati illustrati a Palazzo Cernezzi. Il 2024 ha registrato una diminuzione nella produzione di rifiuti non riciclabili, pari a 5,1 kg per abitante (complessivamente 427 tonnellate). Sono aumentate inoltre le frazioni cartone (101 tonnellate), plastica (123) organico (259) e verde (91). A luglio scorso erano state introdotte importanti novità sulla raccolta rifiuti. La frequenza del prelievo dell’indifferenziato per le utenze domestiche, infatti, è passata da bisettimanale a settimanale.

Infine è prevista nei prossimi giorni l’installazione di undici nuovi contenitori per pannolini. Le tessere per l’accesso – disponibili con richiesta sul sito del Comune – verranno distribuite alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nell’ambito della consegna dei sacchi per la raccolta differenziata, prevista fino al 29 giugno in via Somigliana.