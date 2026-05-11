Sabato nella sede di Etv l’evento Eco-Logica: convegno, prove di auto e sicurezza stradale

Lezioni di sicurezza stradale per i più piccoli. E’ una delle novità dell’edizione 2026 di Eco-Logica.Sabato pomeriggio, nella nostra sede, i bambini potranno interagire con gli agenti del comando di Como, che saranno a disposizione per dare utili indicazioni e consigli.Eco-Logica è un evento organizzato nella sede di Espansione Tv. L’iniziativa è alla sua quinta edizione.Per il 2026 appuntamento, come detto, fissato per sabato 16 maggio.Ci saranno un convegno al mattino, test con vetture elettriche e ibride e lezioni con la polizia locale nel pomeriggio.La giornata comincia alle 9.30, con un incontro che promette spunti e riflessioni ad alto livello. L’edizione 2026 del convegno – che ha il patrocinio del Comune di Como – partirà da un approfondimento sull’Oriente. Soprattutto (ma non solo) Cina. Un colosso in forte sviluppo, che oggi gioca un ruolo di primo piano nell’industria automobilistica.Si partirà dall’inquadramento dell’Oriente industriale per poi planare sul ruolo dell’Europa e dell’Italia, in un panorama automobilistico, industriale e geopolitico in rapida evoluzione.Interverranno voci autorevoli come Germano Dottori (consulente scientifico di Limes), Gian Luca Pellegrini (direttore editoriale di Quattroruote), Gianmarco Giorda (direttore Associazione nazionale filiera industria automobilistica), Andrea Durante (di Eldor Corporation), Nicoletta Cannone (professore dell’Università dell’Insubria) e Francesco Wu (presidente onorario dell’Unione imprenditori Italia Cina). Il dibattito sarà condotto dalla giornalista Francesca Galbiati.Nel pomeriggio dalle 14, mentre gli adulti potranno mettersi al volante delle ultime auto elettriche e ibride, i bambini potranno apprendere le basi della sicurezza stradale con un laboratorio allestito dalla Polizia locale di Como.La partecipazione a tutte le iniziative sarà libera e gratuita.