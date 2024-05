(ANSA) – CASERTA, 29 MAG – È in atto una protesta nel porto di Salerno degli agricoltori di Coldiretti, che stanno manifestando il loro forte dissenso contro l’arrivo di una nave con 40 container contenenti pomodoro proveniente dalla Cina. Il blitz fa parte della campagna "No fake in Italy", portata avanti a livello nazionale e continentale dalla Coldiretti allo scopo di frenare la piaga della copia del prodotto italiano in giro per il mondo. Si tratta di un presidio via mare e sulla terraferma che ha coinvolto 6 gommoni e circa 150 manifestanti. In una nota, Coldiretti Caserta esprime "il massimo supporto ai partecipanti alla manifestazione al porto di Salerno, ma anche a quella avvenuto negli stessi momenti a Bari. La tutela del made in Italy e la battaglia alla concorrenza sleale nel comparto agro alimentare troveranno sempre gli uomini e le donne della federazione di Terra di lavoro in prima fila". (ANSA).