Como, 335 mila euro per i marciapiedi. Dal 15 giugno lavori di asfaltatura in 19 vie della città

La giunta di Como stanzia 335mila euro per rifare alcuni marciapiedi della città. Con una delibera pubblicata nelle ultime ore all’albo pretorio viene approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi situati in via Brogeda, via Pio XI e via Per Cernobbio, da via Bellinzona fino all’ingresso di Villa Olmo, che – come si legge nel documento – presentano “un diffuso stato di degrado, caratterizzato da avvallamenti, buche ricorrenti e sconnessioni delle pavimentazioni, con elementi di potenziale pericolo per gli utenti della strada”. “Nei tratti di nuova formazione previsti in via Bellinzona – si legge ancora – e in via Castel Carnasino, da Villa Aprica a via Cardina, si rilevano condizioni di particolare criticità in quanto i percorsi pedonali risultano privi di adeguata protezione rispetto al rilevante flusso di traffico, con conseguenti rischi per l’incolumità dei pedoni”.

Condizioni che dunque rendono necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare adeguati livelli di sicurezza e la piena fruibilità dei marciapiedi.

Oltre ai marciapiedi, si continua con il piano asfalti. Pubblicata oggi all’albo pretorio un’ordinanza della polizia locale che prevede, a partire dal 15 giugno e fino al 24 luglio l’istituzione del restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri per l’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale in numerose vie della città. Saranno interessate dagli interventi via Statale per Lecco, Cermenati, Crotto del Sergente, Intimiano, Buozzi, Oltrecolle, Terlizza, Mantegazza, Calco, Sebregondi, Giuseppe Piazzi, di Lora, Bosco, Cherubini, Baravalle, Monteverde, Verga, Rienza e Cà Rotta. Durante i lavori, sarà in vigore sulle strade interessate anche il divieto di sosta con rimozione forzata. I provvedimenti saranno istituiti, come detto, dal 15 giugno dalle 9 alle 17. In via Oltrecolle, già interessata da lavori per la realizzazione di infrastrutture della rete elettrica, le modifiche temporanee alla circolazione saranno adottate dopo il 30 giugno, per evitare ulteriori disagi agli automobilisti.