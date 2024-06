Viadotto dell’autostrada A9, nuovi controlli e nuove chiusure in via Bellinzona. La causa: attività di indagini strutturali sul viadotto autostradale su via Bellinzona.

Per consentire le nuove ispezioni al ponte a partire da domani, e fino al 15 giugno, in orario notturno scatterà la chiusura di una corsia per volta di via Bellinzona, nel tratto sotto il viadotto A9, “al fine di garantire il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, garantendo sempre e in sicurezza il transito pedonale e veicolare, in particolare del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso”, si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi.

Inoltre, negli stessi giorni e negli stessi orari, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli nell’area sottostante il viadotto di Via Bellinzona. La fascia in cui gli interventi che come detto, riguardano indagini strutturali su ponte, sarà in orario notturno, dalle 22 al 6 del mattino.