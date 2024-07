(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Due impulsi instabili nel weekend appena cominciato che colpiranno il Nord, e da lunedì l’alta pressione, con sole e caldo per tutti. Queste le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. "Nelle prossime ore – spiega – il primo impulso temporalesco si avvicinerà all’Italia facendo peggiorare il tempo sui settori alpini dove scoppieranno dei temporali nel corso del pomeriggio, che potrebbero sconfinare fin verso le vicine pianure. Sarà tutto soleggiato altrove con caldo ancora piacevole". Domani arriverà il secondo impulso instabile, più forte del primo. Stavolta i temporali, decisamente più forti, oltre a interessare i settori alpini e prealpini, scenderanno a macchia di leopardo pure sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto centro-occidentale. I fenomeni potrebbero risultare molto intensi con locali bombe d’acqua. Il resto d’Italia invece sarà protetto dall’anticiclone, che a partire dalla prossima settimana conquisterà tutto il Paese. Si trascorreranno giornate soleggiate con un cielo poco nuvoloso, ma saranno le temperature ad essere le vere protagoniste. I valori termici massimi saliranno fin oltre i 34 gradi al Centro-sud. Basti pensare che tra mercoledì e giovedì Roma e Firenze potrebbero raggiungere i 38 gradi, mentre sulle Isole Maggiori superare anche i 40°C (nelle zone interne). Al Nord ci penserà anche l’afa a far peggiorare le condizioni climatiche, infatti 32-35 gradi con un alto tasso di umidità sono un pericolo per la salute da non sottovalutare, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini. L’anticiclone africano sosterà sull’Italia per tutta la settimana. Nel dettaglio: Sabato 6. Al Nord: peggiora con rovesci dalle Alpi verso le pianure occidentali. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente. Domenica 7. Al Nord: tempo molto instabile con temporali a tratti forti. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud: sole e caldo in aumento. Lunedì 8. Al Nord: nubi sparse. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo. (ANSA).