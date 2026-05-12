Pasticcio sul derby di Roma, il programma del prossimo turno di serie A in bilico

Un pasticcio vero e proprio. Il programma del prossimo turno di serie A rimane in bilico. Tutto dipende dalla difficoltà di collocazione del derby di Roma, visto che nella stessa zona domenica è in programma la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Con la Roma in zona Champions, tutte le squadre in lotta per la qualificazione – Como compreso – devono giocare in contemporanea.

Ieri la Lega Serie A (QUI l’articolo) aveva deciso: tutti in campo domenica alle 12.30 all’ora di pranzo.

Oggi la decisione del prefetto di Roma: si gioca lunedì alle 20.45.



Orario contestato dalla Lega di A, che ha deciso di fare ricorso al Tar. Le partite in questione sono Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli. Si tratta di uno spostamento di persone rilevante, in un giorno feriale. Non soltanto: lunedì è pure in programma uno sciopero generale che riguarderà anche il trasporto pubblico, quindi bus, tram e metro, mezzi abitualmente utilizzati per raggiungere gli stadi da molti tifosi.



Sulla vicenda ora si attende il pronunciamento del Tar. Ma di fatto, squadre, addetti ai lavori e sostenitori non sanno ancora quando dovranno per davvero scendere in campo.

