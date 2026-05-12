Hantavirus, sale l’ansia del contagio: in Italia quattro persone sotto sorveglianza

Avatar Silvia Legnani

Silvia Legnani

in

a

9432 Hantavirus sale lansia del contagio in Italia quattro persone sotto sorveglianza 1778604266

L’infezione da Hantavirus, con il focolaio segnalato su una nave da crociera dall’Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 2 maggio, sta facendo tremare il mondo. Dopo il Coronavirus, il timore è quello di una nuova pandemia, nonostante le rassicurazioni dell’Oms.
E’ necessario innanzitutto chiarire di cosa stiamo parlando. La malattia da hantavirus è un’infezione virale che si trasmette dall’animale all’uomo. Gli hantavirus infettano i roditori e la trasmissione dell’infezione avviene tramite il contatto con urina, escrementi o saliva di topi infetti. Nell’uomo i sintomi in genere compaiono dopo 1-8 settimane dal contagio e includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e addominali, nausea e vomito.
Evacuata a Tenerife la nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio, sono stati rimpatriati oltre 140 passeggeri di 23 nazionalità in 36 ore. Secondo il bilancio dell’Oms, sono undici i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati e la valutazione è che il rischio per la salute globale sia basso.
Al momento in Italia ci sono quattro persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale. Il giovane marittimo italiano di 25 anni residente a Villa San Giovanni in Calabria è in quarantena. I suoi campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per gli esami clinici necessari. “In Italia la situazione è di assoluta tranquillità – ha fatto sapere il ministro Orazio Schillaci – Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo areo sono monitorate con attenzione”.
A preoccupare maggiormente è ora il peggioramento della cittadina francese evacuata domenica assieme ad altri quattro connazionali. La donna aveva iniziato ad accusare sintomi durante il volo da Tenerife a Parigi.
Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, non si escludono nuovi casi nelle prossime settimane, a causa del lungo periodo di incubazione del virus.