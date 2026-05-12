Festa dell’Ascensione in Svizzera e ricadute in Italia

Si avvicina la festività dell’Ascensione e si cerca di correre ai ripari per evitare la paralisi viabilistica sull’autostrada.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiusa, come di consueto, la dogana commerciale di Como Brogeda per l’intera giornata del 14 maggio.

Per evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero, dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, prevista per la mattina di venerdì 15 maggio, è stata definita, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, l’installazione di una deviazione di carreggiata per agevolare il traffico automobilistico che solitamente resta penalizzato per consentire di smaltire le operazioni doganali.

Contestualmente, e sempre per evitare che si alimentino gli incolonnamenti in corrispondenza dei parcheggi creati per i mezzi pesanti, saranno chiusi dalle 4 alle 14 di venerdì 15 maggio e, comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione:

– lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; in ulteriore alternativa, entrare in A9 allo svincolo di Turate;

– lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;

in entrata verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

in uscita da Lainate: Lomazzo nord, al km 25+400;

Chiusi anche, per chi proviene da Lainate, i Rami di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di proseguire in A9 verso Chiasso e uscire allo svincolo di Como centro.