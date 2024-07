(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Il fronte del no all’autonomia differenziata sta per mobilitare anche cinque Regioni che entro il mese dovrebbero formalizzare la richiesta di referendum contro la riforma: Campania (domani), Emilia Romagna (martedì) e poi Sardegna, Puglia e Toscana. A poche ore dal voto campano, per aggirare l’ostacolo della possibile inammissibilità – che i promotori comunque ritengono improbabile – insieme al quesito abrogativo tout court, si sta consolidando l’ipotesi di un secondo quesito che andrebbe ad incidere in modo selettivo su alcuni contenuti della norma e sui Lep (i livelli essenziali di prestazione). Se la vulgata principale in ambienti Pd è che ci saranno due quesiti, l’abrogativo tout court e uno parziale, il M5s in giornata ha chiesto ufficialmente che ne siano aggiunti altri tre. A questo, infatti, punterebbero gli emendamenti già depositati dal Movimento in Campania. Entro domani andrà trovata una sintesi. (ANSA).